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29 августа 2018
Торговля
Бабуля отгородилась от трассы А-108 плетеными корзинками
Самый проблемный из них – в районе рынка бывшего ГорПО, по которому многочисленные покупатели попадают на территории частного и муниципального торговых предприятий. Именно по причине большой популярности мелкие торговцы выстраивают здесь свои ящики с рассадой и урожаем, порой выходя за грань разумного и наступая на автодорогу.
Однако ситуация, сложившаяся сейчас в этом месте, превзошла все ранее случавшиеся натиски бабушек-садоводов. На сей раз некая старушка на три недели поселилась возле перехода с плетеными корзинками, ежедневно выстраивая их внушительной по размерам стеной.
Дурной пример, как известно, заразителен, а потому на противоположной стороне дороги безобразие продолжилось. На сей раз на обочине дороги появилась металлическая клетка с арбузами. Однако обилие товара не поместилось внутри контейнера, а потому предприниматели не придумали ничего лучше, чем вывалить бахчевые прямо на траву, прикрыв сверху «дышащей» пленкой. Вероятно, таким способом арбузы решили либо уберечь от выбросов с автодороги, либо спрятать от глаз административной комиссии.
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