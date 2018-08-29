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В Боровском районе проверят крупные торговые сети

29 августа 2018
Торговля


В Боровском районе проверят крупные торговые сети

Недавно жители одного из домов в Балабанове пожаловались на засилье тараканов, которые толпам бегут в их квартиры из расположенного на первом этаже здания сетевого магазина.

В районной администрации к этой информации отнеслись максимально серьезно и приняли решение провести проверку. По её итогам будет составлен своеобразный рейтинг крупных торговых предприятий по уровню соблюдения все необходимых санитарных норм.

- Подобное отношение совершенно недопустимо, и я думаю, мало кто из нас обрадовался бы такому соседству. Поэтому хочу обратиться к главам администраций и попросить их повнимательнее присмотреться к магазинам, поскольку такие проблемные точки могут быть в каждом населенном пункте, - отметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

К слову, пока нет точного решения, в какой именно форме будет проходить рейд. Возможно, осмотр будет проводиться силами местной власти, а может, его проведением займется отделение партии «Единая Россия».

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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