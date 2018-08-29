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В Обнинске чудом не взлетел на воздух целый жилой дом

29 августа 2018
ЖКХ


В Обнинске чудом не взлетел на воздух целый жилой дом

На днях в доме №2/5 по улице Пушкина едва не случилась трагедия.

Местная жительница Ольга, находясь в своей квартире, услышала странный шум, который шел из кухни.

- На кухне что-то шипело. Мы подумали, что это холодильник, - вспоминает женщина. – Так продолжалось весь день. А ночью, когда уже все спали, гостившая у нас племянница зашла на кухню. Она услышала, что шум только усилился, и разбудила нас. Мы отодвинули холодильник и поняли, что шум исходит от газового шланга. Мы перекрыли газ и вызвали аварийку.

Прибывший на место специалист устранил неполадку, однако причину пояснить так и не смог.

- Понимаете, у нас свежий ремонт, трубы и шланги – все новое. Почему образовался свищ в газовом шланге, мы так до сих пор и не поняли. Никто толком нам ничего не объяснил.

Примечательно то, что никакого характерного запаха, когда произошла утечка, обитатели квартиры не почувствовали.

- Да, мы весь день ходили какие-то вялые, ощущалось недомогание, но мы списывали все это на жару. Запаха газа не было! А газовщик пояснил нам, что сейчас перестали добавлять в газ какой-то дезодорант, поэтому он и не имеет запаха. Понимаете, нас и целый дом спасло лишь чудо. Мы сейчас много времени проводим на даче, и в тот день нас тоже могло не быть дома, остались лишь потому что приехала племянница. Если бы нас не было, газ так и продолжал бы поступать. И никто бы не почувствовал этого, тогда на воздух взлетел бы целый дом! – с ужасом представляет женщина.

К слову, это уже не первая авария в квартире Ольги. Она пояснила, что буквально недели за три до этого случая в их квартире уже случалось нечто подобное.

- Мы вернулись с дачи. Зашли в квартиру - там стояла жуткая жара, как в духовке, а холодильник на кухне буквально плавился. Мы тогда тоже вызывали специалиста. Оказалось, что и в тот раз произошла утечка, а коммунальщики связали эту аварию с последствиями грозы. И вот теперь история снова повторяется.

Женщина признается, что уже боится находиться в квартире, а найти ответ на вопрос – почему утечка газа происходит с такой регулярностью, она не может.

Журналисты нашего издательства взялись помочь Ольге разобраться с этим вопросом. Как только будут известны подробности, мы обязательно напишем продолжение этой истории.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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