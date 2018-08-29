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Детей из «Милосердия» познакомили с работой ППС и посадили за руль служебной машины

29 августа 2018
Дети


Детей из «Милосердия» познакомили с работой ППС и посадили за руль служебной машины

В преддверии профессионального праздника, который состоится 2 сентября, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Обнинска рассказали детям из центра «Милосердие» о своей службе.

Заместитель командира отдельного взвода ППС полиции ОМВД России по Обнинску Людмила Лойко рассказала детям об особенностях работы и провела с воспитанниками центра беседу, на которой дети узнали много полезной и интересной информации о патрульно-постовой службе.

Кроме того, Лойко рассказала малышам о том, каким образом обеспечивается охрана общественного порядка на улицах города, и как полицейские задерживают нарушителей закона. За десятилетний опыт работы примеров из службы и собственного опыта у нее накопилось много.

Большой интерес ребята проявили и к работе полицейских-кинологов. Именно с этой должности Людмила Лойко начинала работать в патрульно-постовой службе.

Приятным сюрпризом стала возможность посидеть за рулем служебной патрульно-постовой машины и подержать в руках рацию, особенно это оценили мальчишки.


 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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