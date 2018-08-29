|
29 августа 2018
Дети
Детей из «Милосердия» познакомили с работой ППС и посадили за руль служебной машины
Заместитель командира отдельного взвода ППС полиции ОМВД России по Обнинску Людмила Лойко рассказала детям об особенностях работы и провела с воспитанниками центра беседу, на которой дети узнали много полезной и интересной информации о патрульно-постовой службе.
Кроме того, Лойко рассказала малышам о том, каким образом обеспечивается охрана общественного порядка на улицах города, и как полицейские задерживают нарушителей закона. За десятилетний опыт работы примеров из службы и собственного опыта у нее накопилось много.
Большой интерес ребята проявили и к работе полицейских-кинологов. Именно с этой должности Людмила Лойко начинала работать в патрульно-постовой службе.
Приятным сюрпризом стала возможность посидеть за рулем служебной патрульно-постовой машины и подержать в руках рацию, особенно это оценили мальчишки.
272 просмотра
Последние новости из рубрики «Дети»:
22 августа 2018
Обнинцы боятся за безопасность своих детей
Очередное обращение о недопустимом соседстве на проспекте Маркса стройки и батутов для детей поступило
21 августа 2018
В «Милосердии» поздравят первоклассников
В преддверии Дня знаний обнинский Центр помощи семье и детям «Милосердие» организует для своих воспитанников
20 августа 2018
Город заплатит за питание школьников порядка двенадцати миллионов рублей
Соответствующий лот размещен на портале Закупок. Как пояснила журналистам Obninsk.Name начальник управления
16 августа 2018
В Обнинске растет число многодетных семей
В этом году в Обнинске увеличилось число многодетных семей. Как рассказала заведующая городским отделом
14 августа 2018
Детские площадки в Балабанове готовы делать в тандеме с активными родителями
В Балабанове строят планы по благоустройству детских игровых площадок на 2019 год. Одну из них уже решили
13 августа 2018
В детском саду «Золотая рыбка» похвалились прачечной
Комиссия, которая начала сегодня проверку обнинских школ и дошкольных учреждений на предмет их готовности
13 августа 2018
В обнинских школах будут диагностировать плоскостопие
В этом году все обнинские школы закупили новое медицинское оборудование. Как пояснила начальник управления
12 августа 2018
Полицейский из Малоярославца помог потерявшемуся малышу найти маму в обнинском ТЦ
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому району старший лейтенант Иван
5 августа 2018
В Обнинске закупят игрушек почти на миллион
Причем прольется этот золотой дождь на один детский садик – «Почемучка». Как пояснила журналистам портала
28 июля 2018
Обнинские спасатели охладили участников марафона
Сегодня на мероприятии по случаю Третьего Атомного марафона дежурили спасатели восьмого отряда ФПС по
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
Экология
12 августа 2018
Установлена причина жуткого запаха в Обнинске
Лента новостей
29 августа 2018
Социалка
Обнинских пенсионеров обучили компьютерной грамотности
Сегодня...
29 августа 2018
Торговля
В Боровском районе проверят крупные торговые сети
Недавно...
29 августа 2018
Спорт
Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи
Сотрудники...
29 августа 2018
Торговля
Бабуля отгородилась от трассы А-108 плетеными корзинками
Трасса...
29 августа 2018
Экология
Активисты убрали одну из стихийных свалок в Боровском районе
Активисты...
29 августа 2018
Спорт
У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада
Об...
28 августа 2018
ЖКХ
Подвалы в жилом доме на Маркса больше не будут затапливаться
Жители...
28 августа 2018
Спорт
Компания «SINTEC» оказала поддержку обнинским киберспортсменам
В...
28 августа 2018
Криминал
Жительница Обнинска украла у возлюбленного телевизор
Следователи...
28 августа 2018
Ну и ну!
Водителей Обнинска напугал ребенок-маугли на Киевке
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
2
2
В Обнинске чудом не взлетел на воздух целый жилой дом
3
2
Слетать в Сочи обнинцы могут меньше чем за тысячу рублей
4
2
Веселые каникулы могли обернуться для обнинца трагедией
5
2
Жительница Обнинска готова дойти до президента, чтобы восстановить справедливость
1
12
Жители Обнинска недовольны жужжанием газонокосилок по утрам
2
5
Советский «Труд»
3
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
4
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
5
4
Жителям Обнинска рекомендуют не затягивать с установкой газовых счетчиков
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
309
Работа
743
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1187
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432