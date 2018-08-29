Обнинск
Новости
Обнинских пенсионеров обучили компьютерной грамотности

29 августа 2018
Социалка


Обнинских пенсионеров обучили компьютерной грамотности

Сегодня в Обнинске состоялось вручение сертификатов выпускникам, завершившим на днях обучение по общеобразовательной программе «Основы компьютерной грамотности граждан».

Мероприятие проходило на двух городских площадках: в библиотеке Старого города и в Доме ученых. Всего было 25 выпускников, и все они являются пенсионерами, изъявившими желание стать пользователями ПК. А преподавали им педагоги Российской академии народного хозяйства.

Данное обучение было организовано Пенсионным Фондом РФ и Министерством труда и социальной политики. Причем проходило оно всего неделю, ежедневно. Но за это короткое время пожилые люди получили достаточные знания, чтобы не обращаться теперь за помощью с компьютером к своим детям и внукам.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
244 просмотра

Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #пенсионеры, #сертификаты, #компьютеры:


25 августа 2018

Цены на школьные обеды в Обнинске останутся прежними
Уже через считанные дни все школьники снова усядутся за парты. Тем не менее, одним гранитом науки, как...
26 августа 2018

Пенсионеры Обнинска зажигали в городском парке под "Шизгару" [+видео]
В субботу в городском парке в рамках мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека, прошёл танцевальный...
14 августа 2018

Обнинские старики перестали пользоваться услугами соцработников из-за неподъемных расценок
Обнинским социальным такси пожилые люди разочаровались еще тогда, когда узнали, что заказывать его надо...
12 августа 2018

Сантехник взял с пенсионерки-инвалида 10 тысяч рублей за установку унитаза
Не так давно на нашем сайте вышла новость о том, что сантехник одной из УК Обнинска в обход официальных...
26 июля 2018

Обнинские пенсионеры с трудом находят работу
В Обнинске пенсионеры и люди предпенсионного возраста нередко обращаются в Центр занятости населения...
19 июля 2018

В Калужской области надеются до конца года осчастливить всех многодетных
Несколько лет назад стартовала программа по выделению участков многодетным. Всего по Калужской области...
6 июля 2018

В обнинском пенсионном фонде прибавилось работы
С июля текущего года отделение Пенсионного Фонда России по Калужской области проводит оптимизацию структуры.
30 июня 2018

В Обнинске инвалидов стараются не гонять понапрасну
С прошлого года процесс установки пандусов в домах, где проживают люди с ограниченными возможностями,...
18 июня 2018

Мэр Обнинска не намерен экономить на инвалидах
Сегодня на очередном городском совещании затронули тему комфортной городской среды для людей с ограниченными...
24 апреля 2018

Не все обнинские мамы получают пособие на первенца
Как известно, с 1 января 2018 года всем российским мамам, у которых родился малыш-первенец, выплачивают...

 Архив новостей
Лента новостей
29 августа 2018
Дети

Детей из «Милосердия» познакомили с работой ППС и посадили за руль служебной машины
В...
29 августа 2018
Торговля

В Боровском районе проверят крупные торговые сети
Недавно...
29 августа 2018
Спорт

Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи
Сотрудники...
29 августа 2018
Торговля

Бабуля отгородилась от трассы А-108 плетеными корзинками
Трасса...
29 августа 2018
Экология

Активисты убрали одну из стихийных свалок в Боровском районе
Активисты...
29 августа 2018
Спорт

У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада
Об...
28 августа 2018
ЖКХ

Подвалы в жилом доме на Маркса больше не будут затапливаться
Жители...
28 августа 2018
Спорт

Компания «SINTEC» оказала поддержку обнинским киберспортсменам
В...
28 августа 2018
Криминал

Жительница Обнинска украла у возлюбленного телевизор
Следователи...
28 августа 2018
Ну и ну!

Водителей Обнинска напугал ребенок-маугли на Киевке
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432