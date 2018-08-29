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29 августа 2018
Социалка
Обнинских пенсионеров обучили компьютерной грамотности
Мероприятие проходило на двух городских площадках: в библиотеке Старого города и в Доме ученых. Всего было 25 выпускников, и все они являются пенсионерами, изъявившими желание стать пользователями ПК. А преподавали им педагоги Российской академии народного хозяйства.
Данное обучение было организовано Пенсионным Фондом РФ и Министерством труда и социальной политики. Причем проходило оно всего неделю, ежедневно. Но за это короткое время пожилые люди получили достаточные знания, чтобы не обращаться теперь за помощью с компьютером к своим детям и внукам.
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