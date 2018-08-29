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29 августа 2018
Спорт
У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада
Как рассказал Михаил ЖУРАВЛЕВ, буквально накануне был подписан соответствующий договор. Теперь у обнинского спортивного клуба «Квант» в штате числятся два врача, имеющих спортивный профиль.
Медицинская бригада отныне будет не только дежурить во время проведения домашних матчей, но и сопровождать команду на выездных встречах.
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