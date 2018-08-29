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У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада

29 августа 2018
Спорт


У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада

Об этом стало известно сегодня на заседании комиссии по физической культуре и спорту.

Как рассказал Михаил ЖУРАВЛЕВ, буквально накануне был подписан соответствующий договор. Теперь у обнинского спортивного клуба «Квант» в штате числятся два врача, имеющих спортивный профиль.

Медицинская бригада отныне будет не только дежурить во время проведения домашних матчей, но и сопровождать команду на выездных встречах.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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