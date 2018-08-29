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29 августа 2018
Дороги
«Автодор» пообещал начать реконструкцию «Киевки» в 2019 году
Несколько недель назад мы писали о пробках на Киевской трассе, в частности речь шла о затянувшейся реконструкции и проблемном светофоре в поселке Киевский, который собирает километровые пробки в обе стороны.
На днях компания «Автодор», которая обслуживает многострадальную «Киевку», дала ответ. Согласно документу, участок трассы с 31 по 65 километр (как раз до светофора поселка Киевский) передан в собственность Москвы, в связи с чем запрос был перенаправлен в департамент градостроительной политики столицы.
Что же касается участка трассы ближе к Обнинску, то реконструкция все еще остается в силе.
«Начиная с 2019 года запланированы работы по реконструкции участка автомобильной дороги М-3 «Украина» с 65 по 124 километр, с доведением параметров автомобильной дороги до IБ технической категории», - говорится в сообщении.
Кроме того, на участке с 65 по 107 километр в соответствии с проектной документацией планируют сделать шесть полос для движения. Осталось дождаться 2019-го.
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