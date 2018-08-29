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29 августа 2018
Экология
Лесок в окрестностях Обнинска превратился в свалку
Девушка работает на одном из предприятий наукограда и в обеденный перерыв решила выйти прогуляться в лесочек, подышать свежим воздухом. Однако увиденное повергло ее в шок.
«Все завалено кучами мусора. Кроме этого, в пролесок заезжают на машинах уединяться. Вся тропинка загажена, извините, средствами контрацепции. Лесок находится рядом с конфетной фабрикой «Фруже», - написала девушка.
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