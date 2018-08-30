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Обнинцев предупредили о грозах в четверг

30 августа 2018
МЧС


Обнинцев предупредили о грозах в четверг

По данным Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 30 августа местами в регионе ожидается сильный дождь и гроза.

Специалисты предупреждают, что в связи со сложными метеорологическими условиями, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области.

Проблемы могут возникнуть в связи с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих рекламных конструкций, затруднением при ведении АВР, нарушениями в системе ЖКХ, работе дорожно-коммунальных служб, работе транспорта, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, поражениями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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