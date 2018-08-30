Обнинск
Новости
В Асеньевском откроют новый фельдшерский пункт

30 августа 2018
Медицина


В Асеньевском откроют новый фельдшерский пункт

Как отметил главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК, официальное открытие фельдшерско-акушерского пункта состоится в конце этого года.

- Заработать ФАП должен ближе к декабрю. Прием специалистов будет проходить по определенным дням, в остальное время же будет дежурить фельдшер, готовый оказать первую помощь в случае необходимости, - рассказал Владимир Александрович.

Кроме того, новый пункт будет оснащен аппаратом искусственного дыхания, дефибриллятором и кардиографом. А наличие компьютера с доступом в интернет позволит передавать ЭКГ напрямую в районную больницу.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
235 просмотров

Последние новости из рубрики «Медицина»:


23 августа 2018

В Обнинск «приедут» 43 тысячи доз вакцины от гриппа
О том, что подъем респираторных заболеваний в Обнинске не за горами, жителям напоминает Главный государственный...
22 августа 2018

Диагноз кори в Обнинске не подтвердился
Обнинцы настороженно отнеслись к информации главного санитарного врача города Владимира МАРКОВА, обнародованной...
21 августа 2018

В обнинском Центре брахитерапии не хотят лечиться пациенты
Работу данного учреждения обсуждали вчера на планерке главы администрации. Напомним, в конце 2016-го...
20 августа 2018

Игорь Бондаренко о кадрах: «Ушел зав. отделением - это его проблемы»
Сегодня на планерке главы администрации первым делом разобрали ряд вопросов медицинской тематики. С докладом...
20 августа 2018

В Обнинске зарегистрирован один случай заболевания корью
Об этом на сегодняшней планерке сообщил главный санитарный врач Обнинска Владимир МАРКОВ. Владимир Федорович...
15 августа 2018

У обнинцев проверят щитовидку
Очередной день открытых дверей пройдет в МРНЦ в предстоящую субботу, 18 августа. В этот раз онкологи...
8 августа 2018

В школах Боровского района «перепишут» непривитых от кори учеников
В связи с риском вспышки инфекции, по всему Боровскому району было принято решение временно отстранить...
3 августа 2018

Обнинские эпидемиологи издеваются над горожанами?
Очередная жалоба на несогласованность действий наукоградовских врачей поступила сегодня журналистам портала...
1 августа 2018

В КБ№8 вновь заработал центр брахитерапии
Работа этого отделения возобновилась с сегодняшнего дня – первого августа. В конце 2016 года в Обнинске...
1 августа 2018

В Боровском районе закрылись очаги кори
Об этом рассказал главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК. С самого первого случая подтверждения диагноза...

 Архив новостей
Лента новостей
30 августа 2018
Общество

В Обнинске откроется секция фехтования
До...
30 августа 2018
ЖКХ

Обнинская прокуратура контролирует работу предприятий ЖКХ
За...
30 августа 2018
МЧС

Обнинцев предупредили о грозах в четверг
По...
30 августа 2018
Торговля

Три кафе на балабановском рынке приказано «похоронить»
Во...
29 августа 2018
Экология

Лесок в окрестностях Обнинска превратился в свалку
В...
29 августа 2018
Социалка

Обнинских пенсионеров обучили компьютерной грамотности
Сегодня...
29 августа 2018
Дети

Детей из «Милосердия» познакомили с работой ППС и посадили за руль служебной машины
В...
29 августа 2018
Торговля

В Боровском районе проверят крупные торговые сети
Недавно...
29 августа 2018
Спорт

Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи
Сотрудники...
29 августа 2018
Торговля

Бабуля отгородилась от трассы А-108 плетеными корзинками
Трасса...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432