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30 августа 2018
Медицина
В Асеньевском откроют новый фельдшерский пункт
Как отметил главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК, официальное открытие фельдшерско-акушерского пункта состоится в конце этого года.
- Заработать ФАП должен ближе к декабрю. Прием специалистов будет проходить по определенным дням, в остальное время же будет дежурить фельдшер, готовый оказать первую помощь в случае необходимости, - рассказал Владимир Александрович.
Кроме того, новый пункт будет оснащен аппаратом искусственного дыхания, дефибриллятором и кардиографом. А наличие компьютера с доступом в интернет позволит передавать ЭКГ напрямую в районную больницу.
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