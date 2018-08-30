Обнинск
Новости
Три кафе на балабановском рынке приказано «похоронить»

30 августа 2018
Торговля


Три кафе на балабановском рынке приказано «похоронить»

Во время недавнего обхода муниципального рынка в Балабанове замглавы администрации по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ наткнулся сразу на три торговых объекта, занимающихся организацией питания местных предпринимателей.

Один павильон оказался закрыт, а два других чиновник смог посетить, чтобы убедиться, что антисанитарные условия в этих, с позволения сказать, кафе представляют опасность для здоровья их посетителей и грозят неприятным последствиями для администрации рынка.

В металлических павильонах, не оснащенных водоснабжением и водоотведением, предприимчивые торговцы готовят и продают еду сомнительного качества. Оценить на вкус жареные пирожки, лежащие в метре от мусорного ведра, заполненного отходами, незваный гость не решился. Зато без труда опознал испорченные маринованные овощи, плавающие на прилавке в рассоле с плесенью.

Директору МУП «МФЦОН» Борису СЕРГЕЕВУ в словесной форме было рекомендовано оперативно «похоронить» эти кафе, пока они не стели очагом распространения какой-нибудь инфекции и поводом для встречи с надзорными органами.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
109 просмотров

Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #Балабаново:


28 августа 2018

Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
В редакцию нашего портала обратился постоянный читатель Иван ТИТОВ, который недавно лицезрел не очень...
29 августа 2018

В Боровском районе проверят крупные торговые сети
Недавно жители одного из домов в Балабанове пожаловались на засилье тараканов, которые толпам бегут в...
29 августа 2018

Бабуля отгородилась от трассы А-108 плетеными корзинками
Трасса А-108 проходит через Балабаново и в нескольких местах пересекается пешеходными переходами. Самый...
27 августа 2018

При замене труб в Балабанове перепутали «тапки»
Второй месяц в Балабанове подрядная организация меняет трубы центрального водоснабжения уникальным для...
27 августа 2018

После праздника микрорайона в Балабанове не досчитались руководителей
В минувшую субботу в Балабанове праздновали День рождения одного из старых микрорайонов города - улицы...
16 августа 2018

Обнинские арбузы и дыни можно есть без опасений
На днях специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследования обнинских арбузов и дынь. Проверяли...
16 августа 2018

Обнинск продолжают оккупировать торговцы
Вчера сотрудниками управления потребительского рынка, транспорта и связи совместно с сотрудниками ОМВД...
16 августа 2018

В Боровском районе активно готовятся к началу отопительного сезона
Руководствуясь принципом «готовь сани летом», муниципалитеты Боровского района уже начали полноценную...
16 августа 2018

В мусорном контейнере в Балабанове нашли труп
Сегодня в районе двенадцати часов в дежурную часть поступило сообщение о трупе, найденном в мусорном...
14 августа 2018

Вячеслав Парфенов продолжит серию встреч с балабановцами
На минувшей неделе глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ встретился с жителями трех микрорайонов...

 Архив новостей
Лента новостей
30 августа 2018
Общество

В Обнинске откроется секция фехтования
До...
30 августа 2018
ЖКХ

Обнинская прокуратура контролирует работу предприятий ЖКХ
За...
30 августа 2018
МЧС

Обнинцев предупредили о грозах в четверг
По...
30 августа 2018
Медицина

В Асеньевском откроют новый фельдшерский пункт
Как...
29 августа 2018
Экология

Лесок в окрестностях Обнинска превратился в свалку
В...
29 августа 2018
Социалка

Обнинских пенсионеров обучили компьютерной грамотности
Сегодня...
29 августа 2018
Дети

Детей из «Милосердия» познакомили с работой ППС и посадили за руль служебной машины
В...
29 августа 2018
Спорт

Сотрудники ОНПП «Технология» делают спортивные успехи
Сотрудники...
29 августа 2018
Экология

Активисты убрали одну из стихийных свалок в Боровском районе
Активисты...
29 августа 2018
Спорт

У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада
Об...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432