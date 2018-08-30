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30 августа 2018
Торговля
Три кафе на балабановском рынке приказано «похоронить»
Один павильон оказался закрыт, а два других чиновник смог посетить, чтобы убедиться, что антисанитарные условия в этих, с позволения сказать, кафе представляют опасность для здоровья их посетителей и грозят неприятным последствиями для администрации рынка.
В металлических павильонах, не оснащенных водоснабжением и водоотведением, предприимчивые торговцы готовят и продают еду сомнительного качества. Оценить на вкус жареные пирожки, лежащие в метре от мусорного ведра, заполненного отходами, незваный гость не решился. Зато без труда опознал испорченные маринованные овощи, плавающие на прилавке в рассоле с плесенью.
Директору МУП «МФЦОН» Борису СЕРГЕЕВУ в словесной форме было рекомендовано оперативно «похоронить» эти кафе, пока они не стели очагом распространения какой-нибудь инфекции и поводом для встречи с надзорными органами.
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