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30 августа 2018
Общество
В Обнинске откроется секция фехтования
А это значит, что вместе с общеобразовательными учреждениями свою работу продолжат и учреждения дополнительного образования, в том числе и спортивные школы. В этой связи предлагаем горожанам ознакомиться со списком некоторых действующих секций.
На сегодняшний день, как рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ, в Обнинске существует пять спортивных школ: - СДЮСШОР Ларисы ЛАТЫНИНОЙ (гимнастика) - СДЮСШОР Александра САВИНА (волейбол) - ДЮСШ «ДЕРЖАВА» - СДЮСШОР «КВАНТ» Самым широким списком секций сегодня может похвастаться спортивная школа олимпийского резерва «Квант». В настоящее время здесь проводится набор детей по 14 направлениям: адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (самбо, дзюдо), легкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика, фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.
Основное направление, на котором специализируется ДЮСШ «Держава» - это единоборства (КУДО, ДЗЮДО, САМБО и К-1(кикбоксинг)). Однако уже с начала нового учебного года в школе откроется секция фехтования.
Более подробную информацию о работе секций и наборах можно узнать на официальных сайтах спортивных учреждений или в спорткомитете города (39-5-76-36).
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