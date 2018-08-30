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Обнинская прокуратура контролирует работу предприятий ЖКХ

30 августа 2018
ЖКХ


Обнинская прокуратура контролирует работу предприятий ЖКХ

За семь месяцев текущего года обнинской прокуратурой было выявлено 339 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом во время своей обзорной лекции для жителей наукограда рассказала вчера помощник прокурора Олеся ТАРАСОВА.

Как она пояснила, прокуратура регулярно проверяет работу предприятий ЖКХ. Как муниципальных, так и частных. И среди нарушений самым распространенным является предоставление коммунальных услуг ненадлежащим образом.

В итоге за указанный период надзорным органом было выдано 54 представления об устранении нарушений.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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