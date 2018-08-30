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30 августа 2018
Мероприятия
Уже скоро для обнинцев споет Королева шансона Любовь Успенская!
Здесь будет представлена программа государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» под руководством дирижера и солистки, народной артистки России Светланы БЕЗРОДНОЙ.
Впрочем, фееричным обещает быть весь сезон. Обнинская публика сможет насладиться творчеством таких звезд как Зара, Максим ГАЛКИН, Ирина КРУГ, Марина ДЕВЯТОВА, Игорь НИКОЛАЕВ. И это еще далеко не весь список артистов, которые порадуют своим визитом первый наукоград.
А уже 27 октября для обнинцев споет королева русского шансона Любовь УСПЕНСКАЯ! Начало концерта в 18:00.
Справки по телефону: 8(484) 39-3-18-31.
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