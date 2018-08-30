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Уже скоро для обнинцев споет Королева шансона Любовь Успенская!

30 августа 2018
Мероприятия


Уже скоро для обнинцев споет Королева шансона Любовь Успенская!

В Доме Ученых стартует новый концертный сезон, официальное открытие которого состоится уже 29 сентября.

Здесь будет представлена программа государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» под руководством дирижера и солистки, народной артистки России Светланы БЕЗРОДНОЙ.

Впрочем, фееричным обещает быть весь сезон. Обнинская публика сможет насладиться творчеством таких звезд как Зара, Максим ГАЛКИН, Ирина КРУГ, Марина ДЕВЯТОВА, Игорь НИКОЛАЕВ. И это еще далеко не весь список артистов, которые порадуют своим визитом первый наукоград.

А уже 27 октября для обнинцев споет королева русского шансона Любовь УСПЕНСКАЯ! Начало концерта в 18:00.

Справки по телефону: 8(484) 39-3-18-31.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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