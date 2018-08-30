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В Обнинске беспредельщики избили подростков

30 августа 2018
Криминал


В Обнинске беспредельщики избили подростков

В редакцию нашего портала обратилась группа подростков, которые заявили, что их избили руководители фирмы, где они работали.

Речь идет о прокате гироскутеров возле семейного кафе у «Плазы».

По словам ребят, начальники решили, что сотрудники (которые, кстати, не были официально оформлены) украли у них деньги. Поэтому двое взрослых владельцев решили по одному вызвать подростков в железный ангар, где хранились велосипеды и гироскутеры, и пытками добиться правды. Парней били по лицу и телу, пинали ногами, а девчонок вообще пообещали закопать заживо.

Впрочем, одному из работников проката в тот день повезло, у него был отгул. Но руководство все же вызвало его на работу следующим утром. К тому моменту парень уже знал об избиениях, поэтому взял с собой родителей, которые под видом клиентов сели за столик в семейном кафе. Когда же парня завели в амбар, и он закричал, прибежали родственники, оттащили сына и вызвали полицию.

Те же, кого обвинили в этих жутких побоях, заявляют, что в этот вечер сидели дома и вообще не знакомы с пострадавшими.

Подробнее об этой истории читайте в свежем номере газеты «Неделя Обнинска».

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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