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30 августа 2018
Спорт
Спортсмены наукограда успешно выступили на Чемпионате России по пляжному волейболу
Воспитанники СШОР по волейболу А. Савина, спортсмены ВК «Обнинск» успешно выступили в финале чемпионата России по пляжному волейболу 2018, который проходил в Анапе с 22 по 28 августа.
Бронзовые медали завоевали мастера спорта Игорь ВЕЛИЧКО, Олег СТОЯНОВСКИЙ (тренер Игорь ОЛЕФИР), Мария БОЧАРОВА и Мария ВОРОНИНА (тренер Дмитрий ФЕДОТОВ).
Светлана ХОЛОМИНА и Елена ФЕДЮНОВА заняли на чемпионате 4 место. При этом Елена Федюнова выполнила норматив Мастера спорта России.
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