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Спортсмены наукограда успешно выступили на Чемпионате России по пляжному волейболу

30 августа 2018
Спорт


Спортсмены наукограда успешно выступили на Чемпионате России по пляжному волейболу

Обнинские спортсмены снова показали хорошие результаты.

Воспитанники СШОР по волейболу А. Савина, спортсмены ВК «Обнинск» успешно выступили в финале чемпионата России по пляжному волейболу 2018, который проходил в Анапе с 22 по 28 августа.

Бронзовые медали завоевали мастера спорта Игорь ВЕЛИЧКО, Олег СТОЯНОВСКИЙ (тренер Игорь ОЛЕФИР), Мария БОЧАРОВА и Мария ВОРОНИНА (тренер Дмитрий ФЕДОТОВ).

Светлана ХОЛОМИНА и Елена ФЕДЮНОВА заняли на чемпионате 4 место. При этом Елена Федюнова выполнила норматив Мастера спорта России.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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