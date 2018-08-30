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30 августа 2018
Дороги
В Обнинске будут повышать квалификацию мотоциклистов
Как стало известно корреспондентам портала Obninsk.Name, на личный прием к мэру Обнинска Владиславу ШАПШЕ приехала жительница Москвы, которая оказалась в наукограде в качестве волонтера.
Она повышает навыки и квалификацию водителей мотоциклов и выступает за безопасность дорожного движения. Занятия проводятся на бесплатной основе.
К Владиславу Валерьевичу волонтер обратилась с просьбой выделить ей площадку для занятий с любителями мотоциклетного спорта. Вопрос передан председателю спорткомитета Константину ОЛУХОВУ и взят на контроль.
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