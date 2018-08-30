Обнинск
Новости
К концу года в Обнинске появятся три десятка скамеек

30 августа 2018
Благоустройство


К концу года в Обнинске появятся три десятка скамеек

Как рассказал мэр Обнинска Владислав ШАПША, в этом году наукоград станет «богаче» на двадцать шесть новых лавочек.

Как пояснил Владислав Валерьевич, речь идет не только о новых скамейках, также будут реконструированы и старые. Отметим, что вопрос не касается мест отдыха во дворах, речь идет о лавках, установленных на улицах города.

К концу года работы должны быть завершены.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

Все статьи
автора
100 просмотров

Последние новости из рубрики «Благоустройство»:


30 августа 2018

В Обнинске началась реконструкция проспекта Маркса
Несмотря на то, что народным голосованием в этом году было решено продолжить благоустройство Гурьяновского...
28 августа 2018

Балабановский рынок ожидают внутренние передвижения
К 1 октября балабановский муниципальный рынок, являющийся подразделением МУП «Многофункциональный центр...
23 августа 2018

В Гурьяновском лесу появятся экологичные площадки
Второй год подряд территорию самого крупного лесного массива Обнинска преображают в рамках программы...
23 августа 2018

Фонтан в Ворсине преобразится до неузнаваемости
В Ворсине полным ходом идут работы по благоустройству, причем проводятся они не только в рамках федеральной...
17 августа 2018

Люди не поняли, зачем у них перекопали полдвора
Вчера во дворе дома номер шесть по улице Энгельса начались строительные работы. Рано утром туда приехали...
14 августа 2018

Вячеслав Парфенов продолжит серию встреч с балабановцами
На минувшей неделе глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ встретился с жителями трех микрорайонов...
14 августа 2018

В Балабанове выйдут на борьбу с расклейщиками объявлений
После того как районную боровскую администрацию возглавил Николай КАЛИНИЧЕВ, по всему району началась...
13 августа 2018

К концу года Обнинск станет больше
В четвертом квартале этого года будет принято окончательное решение о присоединении деревни Белкино к...
13 августа 2018

Обнинские коммунальщики убрали за маршрутчиками
Первой темой на прошедшей сегодня планерке главы администрации стал отчет о проделанной работе коммунальных...
12 августа 2018

На будущей неделе начнут ремонтировать рокадную дорогу на Маркса
Как сообщил на своей странице в «Фэйсбуке» мэр Обнинска Владислав ШАПША, на будущей неделе в городе планируют...

 Архив новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432