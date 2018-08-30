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30 августа 2018
Благоустройство
К концу года в Обнинске появятся три десятка скамеек
Как пояснил Владислав Валерьевич, речь идет не только о новых скамейках, также будут реконструированы и старые. Отметим, что вопрос не касается мест отдыха во дворах, речь идет о лавках, установленных на улицах города.
К концу года работы должны быть завершены.
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