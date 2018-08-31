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31 августа 2018
ЖКХ
ГП «Калугаоблводоканал» попросили повернуться в сторону жителей
Недавно глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ провел серию встреч с жителями города, которые проходили в отдельных микрорайонах.
Во время такого общения у людей появляется возможность напрямую задать вопрос градоначальнику, не записываясь на личный прием, а также поделиться проблемами, требующими решения.
Так, жители улицы Зеленой, расположенной на отдалении от города – за трассой М-3, попросили отремонтировать уличную колонку, которой пользуются владельцы частных домов, составляющих половину микрорайона.
На совещании в администрации этот вопрос перед директором местного представительства ГП «Калугаоблводоканал» поставила замглавы администрации Нина ФИЛАТОВА. Однако вместо конкретной даты выполнения работ услышала заявление о том, что руководство госпредприятия «уходит» от уличных колонок, как от устаревших и затратных конструкций.
Тем не менее, Нина Филатова отметила, что для жителей данного микрорайона данное водонапорное сооружение необходимо, а потому попросила Водоканал «повернуться в сторону горожан».
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