Обнинск
Новости
Боровским школьникам расскажут, как не стать жертвой терактов

31 августа 2018
Образование


Боровским школьникам расскажут, как не стать жертвой терактов

В понедельник, третьего сентября, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в школах всей страны запланированы специальный уроки, посвященные этой теме.

Боровский район также не стал исключением, как сообщила глава отдела образования Людмила СИЛАЕВА, учебный год школьники начнут с тематической беседы.

- В этот день пройдут специальные уроки ОБЖ и Часы Мужества, на которых ребятам расскажут, как не стать жертвой террористических актов и как себя вести при попадании в подобную ситуацию, - пояснила Людмила Сергеевна.

Напомним, что уже завтра во всех учебных заведениях прозвенит первый звонок, а начало занятий запланировано на понедельник.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
83 просмотра

Последние новости из рубрики «Образование»:


29 августа 2018

В школах Обнинска заботятся о детях-колясочниках
В этом году обнинская школа №5 приняла участие в федеральной программе «Доступная среда». Как известно,...
28 августа 2018

В обнинских школьных линейках примут участие около 16,5 тысяч человек!
Эту цифру озвучила начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. Имеются в виду не только...
28 августа 2018

В обнинских школах не останется вредных растений
Недавно во время проверки обнинских школ на предмет их готовности к новому учебному году начальник управления...
28 августа 2018

Стражи дорожного порядка перейдут на усиленный режим
В будущую субботу в большинстве школ пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этот день,...
27 августа 2018

Первоклассников в Обнинске стало больше
В этом учебном году первоклассников в Обнинске намного больше, чем в прошлом. Как рассказала начальник...
27 августа 2018

В школах Боровского района обновили автопарк
Одним из самых важных вопросов в сфере образования района остается доступность школ для учеников, проживающих...
26 августа 2018

Школы Боровского района готовы к началу учебного года
На территории Боровского района недавно завершилась проверка школ и детских садов на предмет готовности...
23 августа 2018

В Обнинске стартовала областная декада образования
Во вторник, 21 августа, в Обнинске состоялось открытие традиционной областной Декады образования. В рамках...
19 августа 2018

На следующей неделе в Обнинске стартует областная декада образования
Во вторник, 21 августа, в Обнинске состоится открытие традиционной областной Декады образования. В рамках...
15 августа 2018

Директора обнинских школ собирают данные об аттестатах
Директора школ Обнинска этим летом практически не отдыхали. Как рассказала начальник управления образования...

 Архив новостей
Лента новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432