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31 августа 2018
Образование
Боровским школьникам расскажут, как не стать жертвой терактов
В понедельник, третьего сентября, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в школах всей страны запланированы специальный уроки, посвященные этой теме.
Боровский район также не стал исключением, как сообщила глава отдела образования Людмила СИЛАЕВА, учебный год школьники начнут с тематической беседы.
- В этот день пройдут специальные уроки ОБЖ и Часы Мужества, на которых ребятам расскажут, как не стать жертвой террористических актов и как себя вести при попадании в подобную ситуацию, - пояснила Людмила Сергеевна.
Напомним, что уже завтра во всех учебных заведениях прозвенит первый звонок, а начало занятий запланировано на понедельник.
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