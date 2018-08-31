В Малоярославце стреляли прямо на улице

Сегодня ночью жители соседнего с Обнинском Малоярославца слышали стрельбу. Причем пуля попала в окно жилого дома по адресу Новотеатральный проезд, дом 1. Как раз в спальню, где в это время находилась молодая семья с семимесячным ребенком.Как считают сами родители малышки, им просто повезло, что в этот момент возле окна никого не было. Потому что комната по размеру небольшая, и если бы мама или папа укачивали в тот момент ребенка, они с большой вероятностью стали бы мишенью для неизвестных хулиганов.Жильцы, которым повредили окно, также рассказали, что после выстрела слышали на улице женский крик «Помогите!». Соответствующее заявление в полицию они уже написали. Кстати, стражи порядка до их обращения ничего про это происшествие не знали. Видимо, зовущая на помощь дама до отдела МВД Малоярославца так и не дошла. Почему? Неизвестно.