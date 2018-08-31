|
31 августа 2018
Кинологи проверят безопасность школ района
Уже завтра в школах Боровского района состоятся торжественные линейки в честь начала учебного года.
Чтобы ничего не могло омрачить юным боровчанам праздник, сотрудники правоохранительных органов и МЧС организуют в этот день дополнительные дежурства.
Но прежде чем допустить детей в учебные заведения, здания сначала обследуют представители кинологической службы.
- Сегодня после обеда доступ на территории школ посторонним лицам будет ограничен. До вечера кинологи осмотрят все здания на предмет взрывчатых устройств, чтобы риск происшествий был сведен к минимуму, - рассказала глава районного отдела образования Людмила СИЛАЕВА.
191 просмотр
Последние новости из рубрики «»:
31 августа 2018
Сотрудница ФЭИ доказала в суде, что ее уволили незаконно
О том, что в обнинском Физико-энергетическом институте уже несколько лет продолжаются сокращения сотрудников,
31 августа 2018
Обнинские теплосети признали свою ошибку
На портале Obninsk.Name выходила публикация о жительнице Обнинска, которая проживает в поселке Мирный,
31 августа 2018
Обнинская фирма задолжала работникам свыше 6 миллионов рублей!
Правда, благодаря вмешательству прокуратуры, акционерное общество выплатило долг по заработной плате
30 августа 2018
Подозреваемые в избиении обнинских подростков срочно покидают страну
Молодые люди, которые подозреваются в жестоком избиении подростков в Обнинске, после того, как попали
30 августа 2018
В Обнинске беспредельщики избили подростков
В редакцию нашего портала обратилась группа подростков, которые заявили, что их избили руководители фирмы,
30 августа 2018
В Обнинске началась реконструкция проспекта Маркса
Несмотря на то, что народным голосованием в этом году было решено продолжить благоустройство Гурьяновского
29 августа 2018
«Автодор» пообещал начать реконструкцию «Киевки» в 2019 году
Несколько недель назад мы писали о пробках на Киевской трассе, в частности речь шла о затянувшейся реконструкции
29 августа 2018
В Обнинске чудом не взлетел на воздух целый жилой дом
На днях в доме №2/5 по улице Пушкина едва не случилась трагедия. Местная жительница Ольга, находясь в
29 августа 2018
Спортивной медицине нужна реанимация
О состоянии спортивной медицины в городе Обнинске.
ВКЛАДЫВАЯ МИЛЛИОНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТКОМПЛЕКСОВ,
29 августа 2018
В школах Обнинска заботятся о детях-колясочниках
В этом году обнинская школа №5 приняла участие в федеральной программе «Доступная среда». Как известно,
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
На днях в одной из квартир обнинского жилого дома № 2/5 по улице Пушкина стал
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
Экология
12 августа 2018
Установлена причина жуткого запаха в Обнинске
Лента новостей
31 августа 2018
ЖКХ
Жители улицы Курчатова в понедельник останутся без воды
Как...
31 августа 2018
Ну и ну!
Жительница Обнинска по ошибке заплатила 20 тысяч УК, которой не существует
Татьяна...
31 августа 2018
Спорт
Жительница Обнинска Анна Афонасьева снова «показала класс» на соревнованиях по шахматам
Завершился...
31 августа 2018
ЖКХ
Первый наукоград
Напомним,...
31 августа 2018
Миграция
Обнинским мигрантам запретили незаконно трудоустраиваться
В...
31 августа 2018
ЖКХ
«Лифтеры» побеспокоились об обнинских пенсионерах
Продолжается...
31 августа 2018
Криминал
Жительница Обнинска обиделась на своего знакомого и воткнула ему шампур в шею
Жительница...
31 августа 2018
Спорт
В воскресенье «Квант» сыграет со «Строгино»
В...
31 августа 2018
ЖКХ
Владельцы СНТ могут подключиться к электричеству
Но,...
31 августа 2018
Криминал
Обнинцу всадили
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
2
3
Слетать в Сочи обнинцы могут меньше чем за тысячу рублей
3
3
Обнинцев предупредили о грозах в четверг
4
2
В Обнинске беспредельщики избили подростков
5
1
Уже скоро для обнинцев споет Королева шансона Любовь Успенская!
1
12
Жители Обнинска недовольны жужжанием газонокосилок по утрам
2
5
Советский «Труд»
3
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
4
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
5
4
Жителям Обнинска рекомендуют не затягивать с установкой газовых счетчиков
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
309
Работа
743
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1187
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432