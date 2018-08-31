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Кинологи проверят безопасность школ района

31 августа 2018


Кинологи проверят безопасность школ района

Уже завтра в школах Боровского района состоятся торжественные линейки в честь начала учебного года.

Чтобы ничего не могло омрачить юным боровчанам праздник, сотрудники правоохранительных органов и МЧС организуют в этот день дополнительные дежурства.

Но прежде чем допустить детей в учебные заведения, здания сначала обследуют представители кинологической службы.

- Сегодня после обеда доступ на территории школ посторонним лицам будет ограничен. До вечера кинологи осмотрят все здания на предмет взрывчатых устройств, чтобы риск происшествий был сведен к минимуму, - рассказала глава районного отдела образования Людмила СИЛАЕВА.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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