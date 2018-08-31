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Обнинская фирма задолжала работникам свыше 6 миллионов рублей!

31 августа 2018
Экономика


Обнинская фирма задолжала работникам свыше 6 миллионов рублей!

Правда, благодаря вмешательству прокуратуры, акционерное общество выплатило долг по заработной плате своим сотрудникам.

Прокуратура города Обнинска провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности акционерного общества «Прогресс-Экология». Компания занимается производством мебели, но, видимо, забывает, что за тяжелый труд своим работникам надо платить. Так, 217 человек не досчитались в общей сложности более 6 миллионов рублей честно заработанных денег.

В связи с этим, прокуратура внесла в адрес руководства АО «Прогресс–Экология» представление с требованием незамедлительно погасить долг.

Кроме того, в отношении юрлица и директора фирмы возбуждены дела об административном правонарушении (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), которые направлены в Государственную инспекцию труда в Калужской области.

На данный момент задолженность по заработной плате перед работниками АО «Прогресс–Экология» погашена в полном объеме.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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