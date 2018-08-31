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31 августа 2018
Резонанс
Обнинские теплосети признали свою ошибку
На портале Obninsk.Name выходила публикация о жительнице Обнинска, которая проживает в поселке Мирный, и ее проблемах с теплосетями.
Дело в том, что у женщины установлен индивидуальный котел отопления, а значит, теплоснабжающая организация никакого отношения к поставкам тепла в ее дом не имеет. Впрочем, РСО продолжала стабильно выставлять женщине счета.
Помощи пришлось искать у мэра наукограда Владислава ШАПШИ. Владислав Валерьевич пригласил на встречу сотрудников МП «Теплоснабжение» и взял решение вопроса под личный контроль.
Как стало известно, в ближайшее время женщине будет сделан перерасчет.
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