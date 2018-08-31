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Сотрудница ФЭИ доказала в суде, что ее уволили незаконно

31 августа 2018
Ну и ну!


Сотрудница ФЭИ доказала в суде, что ее уволили незаконно

О том, что в обнинском Физико-энергетическом институте уже несколько лет продолжаются сокращения сотрудников, знает весь город.

Вместо того, чтобы честно распрощаться с человеком и заплатить ему «отступные», руководство института предпочитает создавать такие условия, при которых люди вынуждены увольняться сами и без всяких выплат.

В конце 2017 года ФЭИ приняло решение о внесении изменений в штатное расписание, исключив 0,975 штатной единицы должности, со снижением ставки до 0,025. В результате сотруднице предложили работать лишь 1 час в неделю! С таким раскладом женщина не согласилась, поэтому впоследствии был издан приказ о ее увольнении по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий  трудового договора).

Женщина обратилась в суд. Прокурор поддержал исковые требования, однако Обнинский городской суд отказал в их удовлетворении. Истица подала апелляционную жалобу, после чего дело было пересмотрено, и сотрудницу восстановили на прежнем месте службы.

«Изменение штатного расписания свидетельствует о фактическом сокращении занимаемой должности, а не об изменении существенных условий трудового договора. Исключение из штатного расписания 0,975 штатной единицы должности с соответствующим изменением в сторону уменьшения объема должностных обязанностей и снижением более чем в 40 раз размера зарплаты свидетельствует о том, что в результате изменения ответчиком штатного расписания прежняя трудовая функция работника не сохранилась», - отмечается на сайте прокуратур Калужской области.

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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