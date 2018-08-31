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31 августа 2018
ЖКХ
Владельцы СНТ могут подключиться к электричеству
Но, правда, за свой счет.
Те владельцы домов в садовых некоммерческих товариществах, куда цивилизация в виде электроэнергии по-прежнему не дошла, могут легко подключиться к электросетям.
Для этого нужно оставить заявку, собрать жителей на собрание и довести до их сведения информацию, что прокладывать кабель придется за свой счет.
После проведения всех работ следует обратиться к Горэлектросетям, которые возьмут объект на баланс и подключат его к городу.
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