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Жительница Обнинска обиделась на своего знакомого и воткнула ему шампур в шею

31 августа 2018
Криминал


Жительница Обнинска обиделась на своего знакомого и воткнула ему шампур в шею

Жительница Обнинска может сесть на два года за причинение телесных повреждений своему знакомому.

Как удалось установить полицейским города Обнинска, молодая девушка 1991 года рождения, обидевшись на своего знакомого (по ее версии, парень оскорбил ее, причем весьма сильно), нанесла ему телесные повреждения при помощи… шампура!

Действо разворачивалось на пикнике, в компании знакомых.

Решительным действиям предшествовала словесная перепалка. В один из моментов девушка не выдержала и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила своего знакомого в шею шампуром.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вовремя подоспевший приятель, который разнял участников конфликта.

К счастью, жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Ущерб здоровью был оценен как легкий.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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