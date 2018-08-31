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«Лифтеры» побеспокоились об обнинских пенсионерах

31 августа 2018
ЖКХ


«Лифтеры» побеспокоились об обнинских пенсионерах

Продолжается замена лифтов по программе капремонта в наукограде.

Отметим, что работы длятся примерно месяц-полтора.

Ни для кого не секрет, что в каждом доме города Обнинска проживает много пожилых людей. Поэтому рабочие позаботились о пенсионерах и на время, пока лифты не заменены, поставили стулья на каждом этаже, чтобы люди могли отдышаться. Так, например, сделали в доме по проспекту Ленина, 28.

Кроме того, были вывешены объявления с правилами того, как нужно подниматься по лестнице, чтобы не травмировать спину и колени.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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