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Обнинским мигрантам запретили незаконно трудоустраиваться

31 августа 2018
Миграция


Обнинским мигрантам запретили незаконно трудоустраиваться

В обнинском отделе по вопросу миграции ОМВД России подвели итоги работы за 2018 год.

Как рассказала его руководитель Наталья МАКСИМЕНКО, за последние восемь месяцев из города был выдворен 21 мигрант – за нарушение режима пребывания на территории нашей страны.

В августе было выявлено 59 нарушений миграционного законодательства. Из них 36 – за несоблюдение правил пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. И 10 – это факты незаконного трудоустройства гастарбайтеров. Данные иностранцы не имели права работать у нас в стране, но они это, тем не менее, делали. Контроль в этой сфере ведется жесткий.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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