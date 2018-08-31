|
31 августа 2018
Миграция
Обнинским мигрантам запретили незаконно трудоустраиваться
Как рассказала его руководитель Наталья МАКСИМЕНКО, за последние восемь месяцев из города был выдворен 21 мигрант – за нарушение режима пребывания на территории нашей страны.
В августе было выявлено 59 нарушений миграционного законодательства. Из них 36 – за несоблюдение правил пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. И 10 – это факты незаконного трудоустройства гастарбайтеров. Данные иностранцы не имели права работать у нас в стране, но они это, тем не менее, делали. Контроль в этой сфере ведется жесткий.
253 просмотра
Последние новости из рубрики «Миграция» и по тэгам #мигранты, #гастарбайтеры, #выдворение:
5 июля 2018
Под Обнинском растет число заболевших корью
В настоящее время в Калужской области зарегистрировано 67 случаев кори. И, как выясняется, это число
28 мая 2018
Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигранта
Боровский районный суд вынес приговор в отношении местной жительницы, совершившей фиктивную постановку
27 мая 2018
Из Обнинска выдворили 18 нелегалов
Начиная с 1 января текущего года и по сегодняшний день в Обнинске было выявлено 75 иностранных граждан,
15 мая 2018
Боровские пожарные обеспокоены ситуацией в деревне Мишково
В администрации района в ближайшее время должно пройти заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
22 апреля 2018
Хозяина резиновой квартиры могут заставить заплатить полмиллиона рублей
Основным источником дохода для жителя Обнинска стала его квартира на Гагарина. Причем делал деньги мужчина
9 апреля 2018
Боровские полицейские думают, что делать с балабановской «башней»
Непростыми выдались в Балабанове прошедшие выходные. Самым резонансным стало произошедшее 7 апреля убийство
5 апреля 2018
Жительница Обнинска получила условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
Городской суд приговорил местную жительницу к полутора годам лишения свободы условно за фиктивную постановку
27 марта 2018
Боровчанка «приютила» три десятка мигрантов
Сотрудники ОМВД России по Боровскому району установили очередной факт фиктивной постановки на учет иностранцев.
16 марта 2018
Мигрантов осудят за взятку
Два проживающих в Обнинске гастарбайтера из Средней Азии подозреваются в даче взятки. По данному факту
6 марта 2018
Мигранты приехали в Обнинск с фальшивыми правами
Сотрудники ГИБДД города Обнинска выявили двух водителей-мигрантов из Средней Азии с фальшивыми водительскими
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
16 августа 2018
Жителям Обнинска едва удалось избежать трагедии
На днях в одной из квартир обнинского жилого дома № 2/5 по улице Пушкина стал
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
ЖКХ
6 августа 2018
Жительницу Обнинска «развел» сантехник
Лента новостей
31 августа 2018
ЖКХ
Жители улицы Курчатова в понедельник останутся без воды
Как...
31 августа 2018
Ну и ну!
Жительница Обнинска по ошибке заплатила 20 тысяч УК, которой не существует
Татьяна...
31 августа 2018
Спорт
Жительница Обнинска Анна Афонасьева снова «показала класс» на соревнованиях по шахматам
Завершился...
31 августа 2018
ЖКХ
Первый наукоград
Напомним,...
31 августа 2018
ЖКХ
«Лифтеры» побеспокоились об обнинских пенсионерах
Продолжается...
31 августа 2018
Криминал
Жительница Обнинска обиделась на своего знакомого и воткнула ему шампур в шею
Жительница...
31 августа 2018
Спорт
В воскресенье «Квант» сыграет со «Строгино»
В...
31 августа 2018
ЖКХ
Владельцы СНТ могут подключиться к электричеству
Но,...
31 августа 2018
Криминал
Обнинцу всадили
В...
31 августа 2018
Криминал
В Малоярославце стреляли прямо на улице
Фотография...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
5
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
2
3
Слетать в Сочи обнинцы могут меньше чем за тысячу рублей
3
3
Обнинцев предупредили о грозах в четверг
4
2
В Обнинске беспредельщики избили подростков
5
1
Уже скоро для обнинцев споет Королева шансона Любовь Успенская!
1
12
Жители Обнинска недовольны жужжанием газонокосилок по утрам
2
5
Советский «Труд»
3
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
4
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
5
4
Жителям Обнинска рекомендуют не затягивать с установкой газовых счетчиков
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
309
Работа
743
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2534
Разное
1187
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432