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31 августа 2018
Спорт
Жительница Обнинска Анна Афонасьева снова «показала класс» на соревнованиях по шахматам
Завершился чемпионат Европы по классическим шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, в котором приняла участие жительница Обнинска, воспитанница школы олимпийского резерва «Квант» Анна АФОНАСЬЕВА.
Всего в соревнованиях приняли участие 1074 спортсмена из почти пятидесяти стран.
По итогам турнира Анна смогла набрать 6,5 очков из 9 возможных, что дало ей право получить балл женского Международного мастера. Отметим, что девушка сражалась уверенно, и даже поражение не смогло сломить ее. В чемпионате она вошла в десятку лучших среди 66 спортсменов.
«Квант» в свою очередь благодарит компанию «Обнинскоргсинтез» - постоянного спонсора Анны, за поддержку и помощь.
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