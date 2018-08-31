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Жительница Обнинска по ошибке заплатила 20 тысяч УК, которой не существует

31 августа 2018
Ну и ну!


Жительница Обнинска по ошибке заплатила 20 тысяч УК, которой не существует

Татьяна снимает квартиру в одном из домов на проспекте Ленина, аренду хозяйке жилья девушка платила регулярно, а вот о счетах за коммуналку забывала.

В итоге у нее скопился долг около 20 000 рублей, который она решила погасить на днях.

Однако спустя месяц ей пришли новые квитки, и девушка обнаружила, что долг за ней почему-то числится до сих пор.

Татьяна поехала в свою управляющую компанию и потребовала объяснений. Оказалось, что она перевела деньги по реквизитам своей старой УК, которая уже давно обанкротилась и передала жилфонд другой обслуживающей организации.

В итоге девушка заплатила еще 20 000 нынешней УК. Долг списали, однако теперь ей предстоит вернуть сумму, перечисленную несуществующей компании.

О том, удастся ей это сделать или нет, читайте в ближайшем номере газеты «Неделя Обнинска».

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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