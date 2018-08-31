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В воскресенье «Квант» сыграет со «Строгино»

31 августа 2018
Спорт


В воскресенье «Квант» сыграет со «Строгино»

В будущее воскресенье, второго сентября, обнинские футболисты снова выйдут на поле.

На этот раз они принимают у себя команду «Строгино».

Напомним, что на сегодняшний день этот соперник занимает самое последнее место в турнирной таблице, однако это не значит, что нашим ребятам стоит расслабляться, поскольку исход любой встречи может быть самым непредсказуемым.

Наша редакция желает «Кванту» удачи.

Начало матча в 17:00.

Фото СК «Квант»
 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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