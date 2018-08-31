Жителей Обнинска заинтересовала загадочная надпись на тротуаре

Этим летом многие дороги в Обнинске привели в порядок, однако тротуары в городе в некоторых местах все еще пугают дырами и выбоинами.Возможно, есть только одна пешеходная дорожка, ремонт которой обнинцы бы не поддержали – это тротуар вдоль улицы Ленина напротив «Циолковского». Именно здесь находится загадочная надпись, о происхождении которой жители гадают до сих пор.Текст простой: «22 августа.1988». По идее, надпись сделали тогда, когда положили новый асфальт, и пока он был мягкий, в нем из камушков выложили эту надпись.- Я постоянно здесь бегаю, и мне очень интересно – в честь чего здесь увековечили эту дату, - говорит житель Обнинска Алексей. – Вероятно, это дата рождения ребенка. Мне кажется, это очень мило.В связи с этим, молодой человек попросил передать нашим читателям и подписчикам, что если кто-то располагает информацией об этой надписи – пусть поделится в комментариях.