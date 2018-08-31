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Автомобилистов Обнинска раздражает трещина на новом «лежачем полицейском»

31 августа 2018
Дороги


Автомобилистов Обнинска раздражает трещина на новом «лежачем полицейском»

Не так давно на улице Ленина положили новый асфальт.

В придачу к свеженькой дороге здесь установили и современные «лежачие полицейские», которые представляют собой приподнятый пешеходный переход. Обнинцев, кстати, именно такой вариант искусственных неровностей устраивал больше всего.

Однако автомобилисты обратили внимание, что в конструкции возле «Ростелекома» есть недостаток. Буквально посреди «лежачего полицейского» зияет вытянутая вдоль дыра, которая не только отвлекает внимание водителей, но и представляет опасность для некоторых владельцев двухколесного транспорта.

- Огромная трещина шириной с колесо байка! – возмущается мотоциклист Вадим. – Тут запросто можно застрять. Надеюсь, работы здесь еще не окончены, и этот дорожный «бугор» с трещиной приведут в порядок.


 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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