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1 сентября 2018
Образование
Обнинский мэр Владислав Шапша и депутат Геннадий Скляр поздравили учащихся
Сегодня во всех школах Обнинска прошли школьные торжественные линейки.
Какие-то начались в 9:30 утра, какие-то – ровно в 10. Глава администрации города Владислав ШАПША посетил в это утро городскую гимназию, а депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР – лицей «Держава».
Высокие гости поздравили детей, учителей и родителей с началом учебного года. Пожелали всем успехов в достижении своих целей. Тем более, что в городе делается для этого все возможное. Во всех школах отремонтированы классы, пищеблоки, медицинские пункты, спортивные залы, закуплены новые учебники, которые будут раздаваться бесплатно.
Затем Владислав Валерьевич и Геннадий Иванович отправились в ИАТЭ – поздравлять студентов.
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