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Калужскую область посетила федеральный министр Ольга Васильева

2 сентября 2018
Образование


Калужскую область посетила федеральный министр Ольга Васильева

Вчера Калужскую область с рабочим визитом посетила министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Вместе с губернатором нашего региона Анатолием АРТАМОНОВЫМ она приняла участие в открытии новой школы в областном центре. На торжестве также присутствовали член Совета Федерации Алексей АЛЕКСАНДРОВ и министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. Почетные гости совершили экскурсию по новому учебному заведению.

- У вас красивая, замечательная школа, - обратилась Ольга Васильева к ученикам. – Пусть ваша жизнь в ней будет наполнена интересными событиями!

Анатолий Дмитриевич отметил, что в этом оборудованном по последнему слову техники учебном заведении у детей будет хорошая возможность овладевать самыми современными знаниями.

- Дети России должны учиться в самых лучших школах. Такую задачу поставил Президент, и мы ее решаем, - отметил губернатор.

Также во время визита в Калугу министр просвещения посетила детский сад «Кораблик», а на площади Старый торг посмотрела памятник Ивану III - основоположнику российской государственности.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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