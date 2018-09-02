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2 сентября 2018
Криминал
Житель Обнинска подозревается в мошенничестве
Сотрудники обнинской полиции задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя.
По версии стражей порядка, не имеющий официального источника дохода гражданин решил поправить свое материальное положение противозаконным способом. Молодой человек обратился к одному из прохожих с просьбой воспользоваться его сотовым телефоном для неотложного звонка. Тот согласился и передал ему свой гаджет. Парень взял чужую вещь и скрылся в неизвестном направлении, когда владелец телефона ненадолго отвлекся.
Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. На основе показаний заявителя правоохранители установили приметы злоумышленника и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали его.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
На период следствия для фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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