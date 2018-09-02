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Житель Обнинска подозревается в мошенничестве

2 сентября 2018
Криминал


Житель Обнинска подозревается в мошенничестве

Сотрудники обнинской полиции задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя.

По версии стражей порядка, не имеющий официального источника дохода гражданин решил поправить свое материальное положение противозаконным способом. Молодой человек обратился к одному из прохожих с просьбой воспользоваться его сотовым телефоном для неотложного звонка. Тот согласился и передал ему свой гаджет. Парень взял чужую вещь и скрылся в неизвестном направлении, когда владелец телефона ненадолго отвлекся.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. На основе показаний заявителя правоохранители установили приметы злоумышленника и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали его.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На период следствия для фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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