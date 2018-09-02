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В Обнинске сбили мотоциклиста

2 сентября 2018
Происшествия


В Обнинске сбили мотоциклиста

В Обнинске на проспекте Маркса в районе дома № 79 произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель, молодой человек 24-х лет, управляя автомобилем «Лада Приора», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Хонда, имеющему преимущество в движении.

В результате ДТП пострадал 33-летний мотоциклист. У мужчины диагностировали многочисленные ушибы и ссадину левой голени.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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