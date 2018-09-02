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2 сентября 2018
Происшествия
Три человека рухнули с балкона 4 этажа на улице Победы в Обнинске
В субботу вечером в доме №19 на улице Победы рухнуло ограждение балкона на четвертом этаже. В тот момент на нем находилось трое человек – по сообщениям очевидцев, две женщины и мужчина. Девушек, одна из которых, вероятно, была беременна, скорая доставила в больницу, мужчина же скончался на месте.
Первые сообщения, которые по этому поводу появились в сети, гласили, что рухнул балкон целиком, однако, как сообщила порталу Obninsk.Name главный специалист комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Елена ЖУРАВЛЕВА, рухнуло именно ограждение.
Несмотря на это, жители города в комментариях отметили, что некоторые балконы, в частности на улице Победы, вызывают тревогу и нуждаются в ремонте. Да и сами ограждения настолько хлипкие, что на них страшно облокачиваться. И это на фоне того, что собственники регулярно оплачивают счета за капитальный ремонт.
Подробнее данный случай рассмотрят на планерке главы администрации в понедельник.
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