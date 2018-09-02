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2 сентября 2018
Официально
Одна из госпитализированных в больницу женщин, пострадавших при обрушении ограждения балкона в Обнинске, скончалась
Вечером 1 сентября в одном из общежитий по улице Победы г. Обнинска произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины, проживающие в этом общежитии.
В результате падения мужчина получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы в лечебное учреждение, где одна из них позже скончалась от тяжелых травм.
В настоящее время Следственным отделом СУ СК РФ по Калужской области проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ход проверки и принятия процессуального решения находятся на контроле в прокуратуре города Обнинска.
Прокуратора города Обнинска
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