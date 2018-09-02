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2 сентября 2018
Происшествия
В Обнинске ребенок сорвался с козырька заброшенного здания
В Первого сентября в Обнинске произошло сразу несколько ЧП.
На улице Победы рухнуло ограждение балкона четвертого этажа, в результате один мужчина погиб, и еще двое женщин пострадали и были доставлены в больницу.
Также в этот день произошёл еще один несчастный случай. Ребенок 10 лет забрался в заброшенное здание напротив обнинского отделения полиции, в итоге экстремальной прогулки мальчик сорвался и упал.
По словам главного специалиста комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации Елены ЖУРАВЛЕВОЙ, высота козырька была равна высоте небольшого сарая, поэтому ребенок, по сути, отделался легким испугом.
- Мальчик был госпитализирован, ему сделали рентген, который показал, что переломов у ребенка нет, - отметила Журавлева.
Что же касается того, что опасная «заброшка» находится без охраны и попасть в нее может любой желающий, в том числе ребенок, то это обсудят на планерке в администрации в понедельник.
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