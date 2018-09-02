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2 сентября 2018
Спорт
Встреча «Кванта» с московским «Строгино» завершилась вничью
Несмотря на то, что соперник на данное время занимает последние позиции, ребята упорно держали оборону. В результате матч завершился со счетом 0:0.
Хотя, как отметили обнинские болельщики, преимущество в игре было на стороне «квантовцев».
- Соперник был крепкий, но наши все-таки доминировали, - прокомментировал представитель фанатского сектора Олег.
Фото СК «Квант»
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