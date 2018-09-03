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Обнинский вуз посетили вьетнамские гости

3 сентября 2018
Образование


Обнинский вуз посетили вьетнамские гости

На днях Калужскую область с рабочим визитом посетила вьетнамская делегация - Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ господин Нго Дык Мань и второй секретарь Отдела по работе с вьетнамскими студентами Нгуен Тхи Ким Тху.

Гостей встречали заместитель Губернатора Владимир ПОТЕМКИН и заместитель министра экономического развития Калужской области Станислав ФИЛИППОВ.

Одним из главных объектов, которые в этот день посетила вьетнамская делегация, стал ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в котором, как известно, обучаются иностранные студенты в том числе и из этой страны.

После экскурсии по учебным помещениям вуза гости встретились со студентами из Вьетнама, обсудили с ними вопросы учебы и досуга, пожелали успехов в новом учебном году.

Проректор НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА поблагодарила господина Нго Дык Маня за проявленный интерес к деятельности вуза и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество России и Вьетнама в области высшего образования.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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