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3 сентября 2018
Образование
Обнинский вуз посетили вьетнамские гости
Гостей встречали заместитель Губернатора Владимир ПОТЕМКИН и заместитель министра экономического развития Калужской области Станислав ФИЛИППОВ.
Одним из главных объектов, которые в этот день посетила вьетнамская делегация, стал ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в котором, как известно, обучаются иностранные студенты в том числе и из этой страны.
После экскурсии по учебным помещениям вуза гости встретились со студентами из Вьетнама, обсудили с ними вопросы учебы и досуга, пожелали успехов в новом учебном году.
Проректор НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА поблагодарила господина Нго Дык Маня за проявленный интерес к деятельности вуза и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество России и Вьетнама в области высшего образования.
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