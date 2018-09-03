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Боровчанин чуть не сгорел во время жарки шашлыка

3 сентября 2018
Происшествия


Боровчанин чуть не сгорел во время жарки шашлыка

Осенний пожароопасный сезон у сотрудников МЧС Боровского района начался со спасения жизни одного из дачников.

Произошло несчастье тридцать первого августа буквально на ровном месте.

Находясь на своем приусадебном участке, мужчина развел огонь, собираясь пожарить шашлык. Однако абсолютно рутинное занятие едва не стоило ему жизни из-за бракованной жидкости для розжига.

Бутылка со смесью взорвалась прямо в руках у пострадавшего, которого чудом удалось спасти.

В настоящее время мужчина с ожогами первой и второй степени тяжести находится в хирургическом отделении районной больницы, а врачи характеризуют его состояние как тяжелое.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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