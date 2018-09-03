|
3 сентября 2018
Торговля
В Боровском районе объявили войну просроченным продуктам и тараканам
Напомним, что необходимость провести проверку торговых предприятий, а в особенности крупных сетевых магазинов, стала активно обсуждаться чиновниками после жалобы от жителей Балабанова.
Как отметили горожане, из-за расположенного на первом этаже дома супермаркета их квартиры подвергаются настоящему нашествию тараканов. Причем отвадить насекомых не помогают даже регулярные вызовы дезинсекторов.
Ранее власти обсуждали, как именно будет наиболее целесообразно провести проверки магазинов, а на этой неделе решили перейти от слов к действиям.
- Хочу еще раз напомнить о необходимости проследить за санитарным состоянием предприятий торговли и обратить внимание глав администраций на этот вопрос. Подобные проблемные участки могут быть в каждом поселении, поэтому на следующей неделе прошу вас отчитаться о проделанной работе, - поручил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.
К слову, пока не ясно, в какой форме будут проходить рейды по супермаркетам, но уже в следующий понедельник боровчане узнают, каким магазинам можно доверять, а какие лучше обходить стороной.
191 просмотр
Последние новости из рубрики «Торговля» и по тэгам #Боровск:
3 сентября 2018
Боровчанин чуть не сгорел во время жарки шашлыка
Осенний пожароопасный сезон у сотрудников МЧС Боровского района начался со спасения жизни одного из дачников.
30 августа 2018
Три кафе на балабановском рынке приказано «похоронить»
Во время недавнего обхода муниципального рынка в Балабанове замглавы администрации по городскому хозяйству
28 августа 2018
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
В редакцию нашего портала обратился постоянный читатель Иван ТИТОВ, который недавно лицезрел не очень
29 августа 2018
В Боровском районе проверят крупные торговые сети
Недавно жители одного из домов в Балабанове пожаловались на засилье тараканов, которые толпам бегут в
29 августа 2018
Бабуля отгородилась от трассы А-108 плетеными корзинками
Трасса А-108 проходит через Балабаново и в нескольких местах пересекается пешеходными переходами. Самый
21 августа 2018
Пожарным с трудом удалось спасти загоревшуюся лесопилку
Летние месяцы для пожарных бригад традиционно считаются самой «горячей порой». Виной тому неосторожность
20 августа 2018
Празднование Дня города в Боровске прошло на высшем уровне
Прошедшее на минувших выходных торжество в Боровске не оставило равнодушными ни представителей власти,
16 августа 2018
Обнинские арбузы и дыни можно есть без опасений
На днях специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели исследования обнинских арбузов и дынь. Проверяли
16 августа 2018
Обнинск продолжают оккупировать торговцы
Вчера сотрудниками управления потребительского рынка, транспорта и связи совместно с сотрудниками ОМВД
16 августа 2018
В Боровском районе активно готовятся к началу отопительного сезона
Руководствуясь принципом «готовь сани летом», муниципалитеты Боровского района уже начали полноценную
Архив новостей
Самое оцененное
27 августа 2018
Неравнодушные обнинцы взяли шефство над пенсионеркой, которую выгнала родная дочь
В прошлую пятницу в газете «Неделя
6 августа 2018
Житель Обнинска попросил поблагодарить водителя маршрутки
Жители Обнинска обращаются к журналистам нашего портала не только
20 августа 2018
Владислав Шапша предложил ограничить скорость на дорогах Обнинска
Поводом для этого послужили многочисленные аварии, в
Самое читаемое
ЖКХ
17 августа 2018
В Обнинске жильцы перестали впускать представителей УК в свои квартиры
ЖКХ
6 августа 2018
Жительницу Обнинска «развел» сантехник
Лента новостей
3 сентября 2018
Образование
Обнинским первоклашкам рассказали о важности соблюдения ПДД
В...
3 сентября 2018
Образование
Линейки в обнинских школах прошли без происшествий
Эту...
3 сентября 2018
Происшествия
В Обнинске опять
Сегодня...
3 сентября 2018
Происшествия
Третья пострадавшая при падении ограждения балкона в Обнинске находится в тяжелом состоянии
В...
3 сентября 2018
Образование
Обнинский вуз посетили вьетнамские гости
На...
2 сентября 2018
Происшествия
В Обнинске ребенок сорвался с козырька заброшенного здания
В...
2 сентября 2018
Происшествия
В Обнинске
В...
2 сентября 2018
Криминал
Житель Обнинска подозревается в мошенничестве
Сотрудники...
2 сентября 2018
Спорт
Встреча «Кванта» с московским «Строгино» завершилась вничью
Сегодня...
1 сентября 2018
Образование
Учащихся поздравили Татьяна Волнистова и Татьяна Баталова
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
3
И так сойдет?
2
3
Одна из госпитализированных в больницу женщин, пострадавших при обрушении ограждения балкона в Обнинске, скончалась
3
2
Обнинским мигрантам запретили незаконно трудоустраиваться
4
2
В Обнинске ребенок сорвался с козырька заброшенного здания
5
1
Боровчанин чуть не сгорел во время жарки шашлыка
1
5
Обнинцам наливают квас в грязные одноразовые стаканы?
2
4
Александр Авдеев о пенсионной реформе: «В какой-то части я с ней не согласен».
3
4
Обнинские собаководы выгуливают питомцев рядом с детской площадкой у «Плазы»
4
3
Автомобилистов Обнинска раздражает трещина на новом «лежачем полицейском»
5
3
Слетать в Сочи обнинцы могут меньше чем за тысячу рублей
Доска объявлений
События
99
Компьютеры
309
Работа
744
Недвижимость
857
Авто-мото
481
Бытовая техника
368
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1077
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2535
Разное
1188
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432