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Площадки для Гурьяновского леса привезут из Красноярска!

3 сентября 2018
Благоустройство


Площадки для Гурьяновского леса привезут из Красноярска!

Благоустройство Гурьяновского леса продолжается.

В настоящее время, как рассказал вице-мэр по «коммуналке» Вячеслав ЛЕЖНИН, здесь уже завершились работы по организации новых пешеходных зон.

А уже в конце текущей недели в первый наукоград будут доставлены две новые конструкции: спортивная и детская площадки, которые установят в лесной зоне. Конструкцию должны привезти из Красноярска.

- Для леса выбирали именно деревянные конструкции. А из лиственницы их делают только в Красноярске. Аналогичные уже установлены в Москве. Как только площадка появится у нас, мы сразу приступим к ее монтажу. Думаю, что работы начнем уже на следующей неделе, - прокомментировал Вячеслав Вячеславович.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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