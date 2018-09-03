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В Обнинске вход на балкон, с которого упали три человека, заколотили досками

3 сентября 2018
Резонанс


В Обнинске вход на балкон, с которого упали три человека, заколотили досками

В понедельник на планерке в администрации города обсудили меры безопасности, которые необходимо предпринять после несчастного случая, в результате которого погибли два человека, и еще один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 1 сентября в многоквартирном доме №19 на улице Победы обвалилось ограждение балкона на четвертом этаже. В результате три человека – мужчина и две женщины, одна из которых, предположительно, была беременна – рухнули вниз. Мужчина погиб на месте. Женщины были госпитализированы, одна из них на следующий день скончалась.

В первые часы после происшествия дверь на балкон, от которого осталась одна лишь шаткая полуразрушенная плита, забили гвоздями и оградили лентой, однако сегодня сотрудники МЧС для верности заколотили окно со старой рамой и дверь досками.

К слову, данный балкон находится не в квартире, а на общей кухне, где, судя по всему, чаще всего и проводят время жильцы дома.


 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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