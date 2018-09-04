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Установлен прожиточный минимум за II квартал 2018 года

4 сентября 2018
Социалка


Установлен прожиточный минимум за II квартал 2018 года

Правительством Калужской области принято постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2018 года.

Согласно данным, его величина сегодня составляет: - на душу населения - 10 374 рубля (10 014 было в I квартале);

- для трудоспособного населения - 11 158 рублей (в I квартале - 10 770);

- для пенсионеров - 8 580 рублей (8 308 было в I квартале);

- для детей в возрасте до 15 лет включительно - 10 292 рубля (9 891 - в I квартале).

Что касается минимального размера оплаты труда, то он составил 11 163 рубля в месяц.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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