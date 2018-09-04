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В Обнинске огородили заброшенное здание после падения ребенка с карниза

4 сентября 2018
Происшествия


В Обнинске огородили заброшенное здание после падения ребенка с карниза

Как уже сообщал портал Obninsk.Name, 1 сентября 10-летний мальчик едва не пострадал, упав с карниза неэксплуатируемого здания на улице Ленина – напротив отделения полиции.

Напомним, ребенок упал с карниза входной группы примерно на уровне первого этажа. После случившегося школьник был доставлен в больницу, где ему сделали рентген, который показал, что мальчик не получил серьезных повреждений или переломов.

Однако оставался другой вопрос – как ребенок вообще попал на данную территорию, и почему она не была достаточно хорошо огорожена?

Как удалось выяснить журналистам портала, здание передано в пользование судебному департаменту Калужской области, но заселяться в него никто не спешит, так как объект требует капитального ремонта. По предварительной информации, начать работы тут планируют лишь в 2019 году.

Тем не менее, наблюдать до следующего года за тем, как здесь калечатся дети, власти не намерены. Как выяснилось – и мы в этом убедились, лично выехав на место - здесь оперативно закрыли все дыры и потайные ходы, через которые молодежь могла бы пробраться на территорию.


Несмотря на то, что этот инцидент завершился благополучно, у горожан всё равно возникают вопросы – например, что делал 10-летний ребенок один на заброшенной территории, и где были в этот момент его родители?

 
 
Автор новости: Диана Коршикова

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