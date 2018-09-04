Обнинск
Новости
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!

4 сентября 2018
Транспорт


Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!

Очевидцами весьма неприятной сцены сегодня утром довелось стать журналистам нашего новостного портала.

Ожидая маршрутку на остановке «ЦИПК», мы стали свидетелями того, как пожилая женщина в прямом смысле расплакалась по той причине, что не смогла попасть на маршрутку №16, следующую в сторону Кривского.

Прямо на наших глазах на остановку подъехала «14-я», а следом за ней – «16-я». Однако водитель последней, вероятно, не пожелав томиться в минутном ожидании, объехал коллегу и отправился восвояси.

- Стой, стой, - кинулась вслед общественному транспорту пожилая женщина, которая впоследствии представилась нам Ниной КУЗНЕЦОВОЙ. – Что ж это такое, уже вторая подряд не останавливается. И ведь пожаловаться не знаешь кому!

Мы тут же согласились выслушать пенсионерку.

- Понимаете, я живу на улице Любого. А в том районе 16-я маршрутка, которая идет в сторону Кривского, не ходит. Чтобы не платить дважды и не ехать с пересадками, я пошла пешком сюда, на остановку «ЦИПК»! В результате, это уже вторая маршрутка, которая не останавливается, - не сдерживая слез, рассказывает Нина Петровна.

Конечно, вполне вероятно, что водитель транспортного средства не догадывался, что несчастная пенсионерка ждет именно его, проделав перед этим немалый путь с сумкой на колесиках. Но ведь он (водитель) прекрасно видел, что на остановке стояли 4 человека, и уж тем более не мог не заметить, как следом за микроавтобусом, размахивая руками, бежит пожилая женщина…

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
1224 просмотра

Последние новости из рубрики «Транспорт» и по тэгам #маршрутки обнинска, #обнинские водители, #общественный транспорт, #ципк:


2 сентября 2018

Встреча «Кванта» с московским «Строгино» завершилась вничью
Сегодня спортивный клуб «Квант» принимал у себя «Строгино». Несмотря на то, что соперник на данное время...
31 августа 2018

В воскресенье «Квант» сыграет со «Строгино»
В будущее воскресенье, второго сентября, обнинские футболисты снова выйдут на поле. На этот раз они принимают...
30 августа 2018

В Обнинске откроется секция фехтования
До начала учебного года остались считанные дни. А это значит, что вместе с общеобразовательными учреждениями...
28 августа 2018

Слетать в Сочи обнинцы могут меньше чем за тысячу рублей
Как стало известно, в международном аэропорту «Калуга» началась продажа билетов в Сочи. Новое направление...
29 августа 2018

У обнинских футболистов наконец-то появилась своя медбригада
Об этом стало известно сегодня на заседании комиссии по физической культуре и спорту. Как рассказал Михаил...
28 августа 2018

ФК «Квант» отказывается от самых «аппетитных» предложений ради собственной философии
Сегодня тренер обнинского спортивного клуба «Квант» встретился с журналистами. Олег МОРОЗОВ подвел промежуточные...
27 августа 2018

Обнинские коммунальщики закупили более двух тысяч тонн соли
За чистотой в первом наукограде труженики коммунального фронта следят ежедневно и в непрерывном режиме.
25 августа 2018

Цены на школьные обеды в Обнинске останутся прежними
Уже через считанные дни все школьники снова усядутся за парты. Тем не менее, одним гранитом науки, как...
25 августа 2018

Тренер ФК «Квант» о встрече с «Торпедо»: «Для нас это исторический матч»
Уже завтра, 26 августа, обнинский «Квант» отправляется на выездной матч в Москву, где встретится с командой...
24 августа 2018

Ездить на экспрессах обнинцам станет дороже, начиная с сентября
Как сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании, начиная с 6 сентября,...

 Архив новостей
Лента новостей
4 сентября 2018
Медицина

В Обнинске появился центр спортивной медицины!
В...
4 сентября 2018
ЖКХ

Жителям улицы Королева грозит нашествие крыс?
Уже...
4 сентября 2018
Общество

Жители Обнинска зря наговаривают на городские аптеки
На...
4 сентября 2018
Социалка

Установлен прожиточный минимум за II квартал 2018 года
Правительством...
4 сентября 2018
ЖКХ

Контейнерную площадку в деревне Федорино привели в порядок
На...
4 сентября 2018
Мероприятия

Полицейские
поздравили кадетов
Обнинские...
4 сентября 2018
Политика

Выбирать мэра столицы в Боровском районе будут более двух тысяч москвичей
Выборы...
3 сентября 2018
Образование

Обнинским первоклашкам рассказали о важности соблюдения ПДД
В...
3 сентября 2018
Образование

Линейки в обнинских школах прошли без происшествий
Эту...
3 сентября 2018
Происшествия

В Обнинске опять
наехали на пешехода
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432