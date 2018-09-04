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4 сентября 2018
Транспорт
Водители маршруток в буквальном смысле доводят пассажиров до слез!
Очевидцами весьма неприятной сцены сегодня утром довелось стать журналистам нашего новостного портала.
Ожидая маршрутку на остановке «ЦИПК», мы стали свидетелями того, как пожилая женщина в прямом смысле расплакалась по той причине, что не смогла попасть на маршрутку №16, следующую в сторону Кривского.
Прямо на наших глазах на остановку подъехала «14-я», а следом за ней – «16-я». Однако водитель последней, вероятно, не пожелав томиться в минутном ожидании, объехал коллегу и отправился восвояси.
- Стой, стой, - кинулась вслед общественному транспорту пожилая женщина, которая впоследствии представилась нам Ниной КУЗНЕЦОВОЙ. – Что ж это такое, уже вторая подряд не останавливается. И ведь пожаловаться не знаешь кому!
Мы тут же согласились выслушать пенсионерку.
- Понимаете, я живу на улице Любого. А в том районе 16-я маршрутка, которая идет в сторону Кривского, не ходит. Чтобы не платить дважды и не ехать с пересадками, я пошла пешком сюда, на остановку «ЦИПК»! В результате, это уже вторая маршрутка, которая не останавливается, - не сдерживая слез, рассказывает Нина Петровна.
Конечно, вполне вероятно, что водитель транспортного средства не догадывался, что несчастная пенсионерка ждет именно его, проделав перед этим немалый путь с сумкой на колесиках. Но ведь он (водитель) прекрасно видел, что на остановке стояли 4 человека, и уж тем более не мог не заметить, как следом за микроавтобусом, размахивая руками, бежит пожилая женщина…
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